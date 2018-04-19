Смотрителя за Сайменским каналом арестовали на 1,5 месяца

Ходатайство регионального Следкома об аресте главы учреждения, надзирающего за Сайменским каналом, удовлетворил Приморский районный суд Петербурга . Мужчину арестовали до 9 июня

Руководитель ФГУ Евгений Демидов обвиняется в особо крупном мошенничестве.

Как полагает следствие, Демидов, назначенный на должность руководителя ФГУ по обеспечению исполнения функций Уполномоченного Российской Федерации по Сайменскому каналу, договорился с Михаилом Фроловым — коммерческим директором ООО «Ресстрой» — о хищении средств на ремонт навигационного оборудования в Сайменском фарватере.

Всего было выделено больше 9,9 млн рублей. Из них почти 8,5 млн пропали бесследно. Демидов признать свою вину отказался.