Ещё
Смотрителя за Сайменским каналом арестовали на 1,5 месяца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смотрителя за Сайменским каналом арестовали на 1,5 месяца 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: РАПСИ
Ходатайство регионального Следкома об аресте главы учреждения, надзирающего за Сайменским каналом, удовлетворил Приморский районный суд Петербурга. Мужчину арестовали до 9 июня
Руководитель ФГУ Евгений Демидов обвиняется в особо крупном мошенничестве.
Как полагает следствие, Демидов, назначенный на должность руководителя ФГУ по обеспечению исполнения функций Уполномоченного Российской Федерации по Сайменскому каналу, договорился с Михаилом Фроловым — коммерческим директором ООО «Ресстрой» — о хищении средств на ремонт навигационного оборудования в Сайменском фарватере.
Всего было выделено больше 9,9 млн рублей. Из них почти 8,5 млн пропали бесследно. Демидов признать свою вину отказался.
Ivyborg.ru: последние новости
Следственный комитет примет граждан во Всеволожске Кировчанин может сесть в тюрьму за взятку в 20 тыс. рублей Четверо сотрудников ОМВД привлечены к дисциплинарной ответственности из-за смерти дебошира
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300286
Российским морякам удалось сбежать с Украины101
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца196
Болгария: спасибо России, но…200
Первый легальный бордель открывается в России262
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение