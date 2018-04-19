Взяли на горячем: в Архангельске будут судить группу наркодилеров

Архангельске под суд пойдут пять человек, обвиняемых в торговле наркотиками. Возраст «бизнесменов» — от 22 до 28 лет, в группу входили и две женщины. Торговали «зельем», сообщают полицейские, молодые люди через интернет.

— В группе существовала определенная иерархия — роли участников были четко распределены. Одни доставляли крупные партии запрещенного товара из Москвы в Архангельск, другие их расфасовывали и передавали следующему звену сбытчиков. Вознаграждение за противоправную деятельность перечислялось посредством электронных систем оплаты, — пояснили в пресс-службе регионального УМВД

Во время спецоперации четырех фигурантов уголовного дела задержали одновременно в разных районах областного центра. Оперативники «взяли» двух сбытчиков с поличным после извлечения ими из так называемых «тайников» очередных партий наркотиков, расфасованных на разовые дозы и приготовленных для дальнейшего сбыта.

Сейчас участникам группы предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств в крупном размере. За это законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.