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Взяли на горячем: в Архангельске будут судить группу наркодилеров
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Взяли на горячем: в Архангельске будут судить группу наркодилеров 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
В Архангельске под суд пойдут пять человек, обвиняемых в торговле наркотиками. Возраст «бизнесменов» — от 22 до 28 лет, в группу входили и две женщины. Торговали «зельем», сообщают полицейские, молодые люди через интернет.
— В группе существовала определенная иерархия — роли участников были четко распределены. Одни доставляли крупные партии запрещенного товара из Москвы в Архангельск, другие их расфасовывали и передавали следующему звену сбытчиков. Вознаграждение за противоправную деятельность перечислялось посредством электронных систем оплаты, — пояснили в пресс-службе регионального УМВД.
Во время спецоперации четырех фигурантов уголовного дела задержали одновременно в разных районах областного центра. Оперативники «взяли» двух сбытчиков с поличным после извлечения ими из так называемых «тайников» очередных партий наркотиков, расфасованных на разовые дозы и приготовленных для дальнейшего сбыта.
По версии следствия, «оператором» был заключенный, отбывающий наказание в одном из исправительных учреждений Архангельской области. Организатора «бизнеса» оперативники задержали в Реутове Московской области в ходе проведенной спецоперации.
Сейчас участникам группы предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств в крупном размере. За это законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.
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