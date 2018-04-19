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В Свердловском районе мужчина зарезал коллегу
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В Свердловском районе мужчина зарезал коллегу 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Из одной из орловских больниц в полицию поступило сообщение о госпитализации человека с ножевым ранением. Сотрудники угрозыска установили личность нападавшего.
Им оказался житель деревни Братское. 58-летний мужчина являлся коллегой потерпевшего. У них возник конфликт в ходе распития спиртного. Действия нападавшего квалифицировали как причинение тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Отметим, часть 2 статьи 111 УК РФ предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Сообщение В Свердловском районе мужчина зарезал коллегу появились сначала на РИА 57.
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