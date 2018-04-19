В Свердловском районе мужчина зарезал коллегу

Из одной из орловских больниц в полицию поступило сообщение о госпитализации человека с ножевым ранением. Сотрудники угрозыска установили личность нападавшего.

Им оказался житель деревни Братское. 58-летний мужчина являлся коллегой потерпевшего. У них возник конфликт в ходе распития спиртного. Действия нападавшего квалифицировали как причинение тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области

Отметим, часть 2 статьи 111 УК РФ предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.