Правоохранительными органами в Кабардино-Балкарии расследуются уголовные дела в отношении директора автотранспортного предприятия

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике в результате отработки оперативной информации выявлен факт вымогательства директором муниципального автотранспортного предприятия, зарегистрированного в Чегемском районе.

По данным оперативников, руководитель под угрозой проведения проверок с целью недопущения транспортных средств к осуществлению перевозок пассажиров организовал систематическое получение денежных средств от водителей маршрутных такси.

В феврале директор АТП был задержан сотрудниками полиции при получении им денежного вознаграждения в размере 170 тысяч рублей от водителей предприятия.

На основании собранных сотрудниками полиции материалов СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение взятки». В ходе дальнейшего расследования в правоохранительные органы поступили обращения еще от 11 водителей маршрутных такси, от которых подозреваемый требовал по 17 тысяч рублей. По указанным эпизодам в отношении руководителя АТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на получение взятки».

Расследование продолжается, решается вопрос об объединении уголовных дел в одно производство.