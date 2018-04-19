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Правоохранительными органами в Кабардино-Балкарии расследуются уголовные дела в отношении директора автотранспортного предприятия
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Правоохранительными органами в Кабардино-Балкарии расследуются уголовные дела в отношении директора автотранспортного предприятия 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике в результате отработки оперативной информации выявлен факт вымогательства директором муниципального автотранспортного предприятия, зарегистрированного в Чегемском районе.
По данным оперативников, руководитель под угрозой проведения проверок с целью недопущения транспортных средств к осуществлению перевозок пассажиров организовал систематическое получение денежных средств от водителей маршрутных такси.
В феврале директор АТП был задержан сотрудниками полиции при получении им денежного вознаграждения в размере 170 тысяч рублей от водителей предприятия.
На основании собранных сотрудниками полиции материалов СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение взятки». В ходе дальнейшего расследования в правоохранительные органы поступили обращения еще от 11 водителей маршрутных такси, от которых подозреваемый требовал по 17 тысяч рублей. По указанным эпизодам в отношении руководителя АТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на получение взятки».
Расследование продолжается, решается вопрос об объединении уголовных дел в одно производство.
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