Директор калининградского МУПа за взятку в 300 тысяч сел в тюрьму на 7 лет

Подробности уголовного дела рассказали в пресс-службе Ленинградского районного суда.

Судом установлено, что летом 2017 года директор муниципального предприятия гр. N., являясь должностным лицом, лично получил от заместителя директора ООО взятку в размере 300 000 рублей.

Началось все с долга в более чем 2 млн рублей за коммунальные услуги общества с ограниченной. Муниципальное предприятие отправило в адрес юридического лица претензию, но на личном приеме директор МУП предложил заместителю директора ООО снизить сумму задолженности до 100 тысяч рублей и отозвать претензию. Но компания за это должна была передать ему 300 тысяч рублей.

Как только деньги были получены, директор МУП разорвал все экземпляры многомиллионной претензии и счета. Вместо этого фирме «выписали» новый счет — всего на 100 тысяч.

Отметим, что подсудимый в судебном заседании свою вину так и не признал.

«К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес совершение преступления впервые, наличие наград за достижения в профессии и спорте, нахождение на иждивении малолетнего ребенка и престарелых родителей-пенсионеров, раскаяние в нарушениях при оформлении бухгалтерских документов, а также активное способствование расследованию преступления», — сообщили в суде.

Отбывать наказание директор МУПа будет в исправительной колонии строгого режима . Его также лишили права занимать руководящие должности и должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных органах, органах местного самоуправления и муниципальных унитарных предприятиях на срок 7 лет.

Приговор не вступил в законную силу.