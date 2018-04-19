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Новосибирца приговорили к обязательным работам за разорванный лист из уголовного дела
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Новосибирца приговорили к обязательным работам за разорванный лист из уголовного дела 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Сегодня, 19 апреля, Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор предполагаемому члену вооружённой банды, который разорвал компрометирующий его лист из уголовного дела.
«Вину он не признал фактически. Он сказал, что у него не было умысла воспрепятствовать объективному расследованию, [что] он тем самым привлёк к себе внимание, чтобы следователь проявил гуманизм и всё-таки разобрался правильно в расследовании уголовного дела», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Олёна Носок.
Как ранее сообщали в прокуратуре Новосибирской области, инцидент произошёл 17 января 2018 года в СИЗО-1 на улице Караваева. В тот день обвиняемый в убийстве и бандитизме мужчина знакомился с материалами своего уголовного дела. Чтобы уничтожить доказательства своей вины, он вырвал и разорвал один из листов с показаниями сообщника. Обвиняемый пошёл на это, несмотря на то, что рядом были следователь и адвокат.
Как уточнила Олёна Носок, всего в уголовном деле был 21 том, обвиняемый вырвал лист из девятнадцатого. «Разорвал его на мелкие части и тем самым уничтожил, в результате чего следователю по особо важным делам необходимо было восстанавливать уже непосредственно из материалов контрольного производства допрос подозреваемого по уголовному делу», — добавила помощник прокурора Дзержинского района.
По её словам, сегодня суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 294 УК РФ (вмешательство в деятельность следователя) и приговорил его к 400 часам обязательных работ. Сейчас осуждённый остаётся под стражей. Приговор в законную силу пока не вступил.
Прежде в Новосибирский областной суд ушло первое уголовное дело в отношении того же мужчины и пятерых его сообщников. Следователи предполагают, что они входили в состав этнической преступной группировки, поясняли ранее в облпрокуратуре.
По версии следствия, банда была замешана в нескольких преступлениях, в числе которых были убийство и покушения на убийства. Один из эпизодов произошёл ночью 27 декабря 2016 года в Искитиме: тогда бандиты попытались убить водителя и пассажира машины во дворе многоэтажки. Испуганные мужчины выбежали из автомобиля, а бандиты начали в них стрелять. Пассажиру удалось убежать, а водитель уйти не смог: преследователи его добили. Пострадавший умер на месте.
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