Новосибирца приговорили к обязательным работам за разорванный лист из уголовного дела

Сегодня, 19 апреля, Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор предполагаемому члену вооружённой банды, который разорвал компрометирующий его лист из уголовного дела.

«Вину он не признал фактически. Он сказал, что у него не было умысла воспрепятствовать объективному расследованию, [что] он тем самым привлёк к себе внимание, чтобы следователь проявил гуманизм и всё-таки разобрался правильно в расследовании уголовного дела», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Олёна Носок.

Как ранее сообщали в прокуратуре Новосибирской области , инцидент произошёл 17 января 2018 года в СИЗО-1 на улице Караваева. В тот день обвиняемый в убийстве и бандитизме мужчина знакомился с материалами своего уголовного дела. Чтобы уничтожить доказательства своей вины, он вырвал и разорвал один из листов с показаниями сообщника. Обвиняемый пошёл на это, несмотря на то, что рядом были следователь и адвокат.

Как уточнила Олёна Носок, всего в уголовном деле был 21 том, обвиняемый вырвал лист из девятнадцатого. «Разорвал его на мелкие части и тем самым уничтожил, в результате чего следователю по особо важным делам необходимо было восстанавливать уже непосредственно из материалов контрольного производства допрос подозреваемого по уголовному делу», — добавила помощник прокурора Дзержинского района.

По её словам, сегодня суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 294 УК РФ (вмешательство в деятельность следователя) и приговорил его к 400 часам обязательных работ. Сейчас осуждённый остаётся под стражей. Приговор в законную силу пока не вступил.

Прежде в Новосибирский областной суд ушло первое уголовное дело в отношении того же мужчины и пятерых его сообщников. Следователи предполагают, что они входили в состав этнической преступной группировки, поясняли ранее в облпрокуратуре.