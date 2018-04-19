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Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о покушении на сбыт около 29 килограммов наркотических средств
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Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о покушении на сбыт около 29 килограммов наркотических средств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
«Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в покушении на сбыт наркотических средств на территории столицы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали предполагаемого участника организованной группы, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. При обследовании принадлежащего ему автомобиля и взятого в аренду гаражного бокса оперативники обнаружили свертки с гашишем и кокаином общей массой около 29 килограммов", — добавила Ирина Волк.
По данному факту ГСУ ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ.
В ходе предварительного расследования установлено, что злоумышленник забирал наркотики из подготовленных организатором противоправной деятельности тайников-закладок для передачи иным соучастникам в целях последующего сбыта.
Фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время материалы направлены в Нагатинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.
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