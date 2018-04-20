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Суд арестовал еще двух человек по делу экс-главы администрации Нижнего Новгорода
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Суд арестовал еще двух человек по делу экс-главы администрации Нижнего Новгорода 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: Newsroom24
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Нижегородский районный суд арестовал еще двух человек по делу экс-главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, который обвиняется в получении взятки в размере 17 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба нижегородского областного суда.
Как пояснили ТАСС в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции нижегородской области, по делу задержаны предприниматели Сергей Муравлев и Юрий Гришин. По версии следствия они являются посредниками в получении взятки. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.
"Нижегородским районным судом Нижнего Новгорода удовлетворено ходатайство следователя, обоим обвиняемым… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 16 июня 2018 года включительно" — говорится в сообщении.
19 апреля Нижегородский районный суд Нижнего Новгород удовлетворил ходатайство следователя и постановил заключить под стражу экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода Владимира Привалова, который вместе с бывшим руководителем Олегом Кондрашовым обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 16 июня включительно.
Ранее ТАСС сообщал, что экс-главау администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова объявили в розыск, а его заместителя Владимира Привалова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, чиновники получили 17 млн рублей за покровительство и содействие в решении вопроса с выделением участка для строительства крематория в Нижнем Новгороде.
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