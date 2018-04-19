СК попросил арестовать экс-замглавы Нижнего Новгорода по делу о взятке

Ранее сообщалось, что экс-глава Нижнего Новгорода Олег Кондрашов и его заместитель Владимир Привалов подозреваются во взятке в 17 миллионов рублей за выделение земельного участка под строительство крематория. Возбуждено уголовоное дело. В настоящее время Кондрашов объявлен в розыск, Привалов и посредники в получении взятки — предприниматели Сергей Муравлёв и Юрий Гришин — задержаны, им предъявлено обвинение.

"Следствие ходатайствует об аресте экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода Владимира Привалова, подозреваемого в получении взятки в 17 миллионов рублей, а также двоих посредников при передаче денег", — говорится в сообщении.