Экс-замглавы Нижнего Новгорода арестован по делу о взятке

Суд заключил под стражу бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, который обвиняется в получении взятки в 17 млн рублей, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По версии следствия, экс-глава Нижнего Новгорода Олег Кондрашов и его заместитель Владимир Привалов в 2012-2013 годах получили от предпринимателя взятку в 17 млн рублей. Деньги передавались им, в частности, за выделение участка под строительство крематория, утверждает Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело. Кондрашов объявлен в розыск, Привалова и посредников в получении взятки — предпринимателей Сергея Муравлева и Юрия Гришина — задержали, им предъявили обвинения, сообщает РИА Новости.

«Привалову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 16 июня 2018 года включительно», — говорится в сообщении пресс-службы судов.