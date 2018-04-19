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Экс-замглавы Нижнего Новгорода арестован по делу о взятке
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Экс-замглавы Нижнего Новгорода арестован по делу о взятке 

BFM.RU 1 час назад
Фото: В городе N
Суд заключил под стражу бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, который обвиняется в получении взятки в 17 млн рублей, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
По версии следствия, экс-глава Нижнего Новгорода Олег Кондрашов и его заместитель Владимир Привалов в 2012-2013 годах получили от предпринимателя взятку в 17 млн рублей. Деньги передавались им, в частности, за выделение участка под строительство крематория, утверждает Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело. Кондрашов объявлен в розыск, Привалова и посредников в получении взятки — предпринимателей Сергея Муравлева и Юрия Гришина — задержали, им предъявили обвинения, сообщает РИА Новости.
«Привалову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 16 июня 2018 года включительно», — говорится в сообщении пресс-службы судов.
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