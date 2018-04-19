Житель Брянской области занимался распространением гашиша, кокаина, метамфетамина и марихуаны 

В поселке Путевка Брянского района сотрудниками УНК УМВД России по Брянской области задержан подозреваемый в сбыте наркотиков. Установлено, что 22-летний житель Карачевского района реализовывал на территории города Брянска гашиш, кокаин, метамфетамин и марихуану.
При задержании у молодого человека, а также в арендуемой им квартире обнаружено и изъято более 380 граммов наркотических средств и 99 свертков с наркотиками, приготовленных для осуществления «закладок».
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотического средства, совершенный в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет с наложением штрафа до миллиона рублей.