Житель Брянской области занимался распространением гашиша, кокаина, метамфетамина и марихуаны

При задержании у молодого человека, а также в арендуемой им квартире обнаружено и изъято более 380 граммов наркотических средств и 99 свертков с наркотиками, приготовленных для осуществления «закладок».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотического средства, совершенный в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет с наложением штрафа до миллиона рублей.