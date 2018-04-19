Похитителей иномарок среднего класса задержали полицейские в Санкт-Петербурге

В результате широкомасштабной операции, разрабатываемой около полугода, оперативники уголовного розыска в Санкт-Петербурге задержали двух участников организованной группы. Установлено, что данная группа специализировалась на кражах иномарок в Невском районе города и Кировском районе Ленобласти

Задержанные — местные жители, ранее судимы за имущественные преступления. В ходе обысков в квартирах подозреваемых сотрудники полиции изъяли спецоборудование для угонов, несколько десятков государственных регистрационных номеров, дубликаты ключей для машин, рации, «глушилки» для сигнализации, поддельные ПТС. Кроме того, в ангаре на юге города обнаружены и изъяты автомобили, числящиеся в угоне.

В поле зрения злоумышленников, как правило, попадали машины среднего класса марок «Опель», «Шевроле», «Ниссан» и «Форд» . Часть похищенных автомобилей подозреваемые перепродавали на сайтах бесплатных объявлений, часть — на запчасти. В настоящее время установлена их причастность к почти 10 эпизодам краж.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.