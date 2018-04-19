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Опубликовано видео задержания подозреваемых в терроризме в Санкт-Петербурге
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Опубликовано видео задержания подозреваемых в терроризме в Санкт-Петербурге 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения.
Следственными органами СК России по Петербургу возбуждено уголовное дело, в отношении двух граждан одной из республик Средней Азии по признакам преступления, которое предусмотрено ч. 1 ст. 30, ч.2 ст. 205.5 Уголовного Кодекса России («покушение на участие в деятельности террористической организации»).
Как следует из материалов уголовного дела, подозреваемые с декабря 2017 года по апрель 2018 года в Петербурге, используя группы в социальных сетях, нашли неустановленное лицо, которому заявили о своем желании принять участие в деятельности международной террористической организации в одной из стран Ближнего Востока, отправив снимки своих паспортов. Об этом сообщается на сайте СК России по Петербургу.
Неустановленное лицо рассказало мужчинам о безопасном пути выезда из России в обход контроля сотрудников правоохранительных органов, а также заявило, что окажет им содействие в доставке в тренировочный лагерь террористической организации. Фигуранты дела для связи с вербовщиком использовали мессенджер Telegram.
Следственный комитет отмечает, что 10 апреля 2018 года соучастники купили авиабилеты для вылета из России и перемещения на территорию указанной страны. Но мужчины довести до конца преступление не смогли, поскольку были задержаны следователями совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ РФ.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения. Продолжается расследование уголовного дела.
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