Ещё
Стали известны подробности задержания педофила из Луги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны подробности задержания педофила из Луги 

Ivyborg.ru 1 час назад
Стало известно, что задержанный в Луге мужчина, по подозрению в насильственных действиях над школьницей, два года назад заставил другую девочку раздеться в лесу. Поймать его помогла генетическая экспертиза
Задержанный мужчина активно сотрудничает со следствием. Об этом сообщили в СК по Ленобласти. Ночью с 17 на 18 апреля сотрудники уголовного розыска в Лужском районе задержали 53-летнего местного жителя. Искали его из-за возбужденного уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера».
По версии следствия, в 8:30 утра 22 ноября 2017 года подозреваемый в маске затолкал девушку в помещение, раздел, применив силу, и начал фотографировать. В какой-то момент извращенец отвернулся и получил от девочки удар кочергой по голове. Девочка смогла убежать, а насильник скрылся.
Биоматериал, оставшийся на кочерге, позволил сличить его с карточками ранее осуждённых за преступления сексуального характера. Среди них нашёлся и ныне подозреваемый. Свою вину он признал и даёт показания.
Следователи установили еще один эпизод с его участием. В ноябре 2015 года он затащил школьницу в лес и заставил раздеваться на видео. После чего он приказал ей оставаться на месте и скрылся.
При обыске в квартире дома на улице Большой Заречной в Луге, где подозреваемый живёт вместе с супругой, был изъят компьютер. В нём специалисты обнаружили стертые архивы с детским порно.
Ivyborg.ru: последние новости
Мужчина заплатит 900 тыс. за смерть незнакомца на футбольном поле в Ленобласти Бывшие заключённые не смогут устроиться водителями такси Следственный комитет примет граждан во Всеволожске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии115
В Москве загорелся ТЦ31
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть16
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии92
РФ потребовала от США компенсаций93
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
01:14
На Воробьевых горах завершается строительство канатной дороги
Новости Москвы
04:18
Путин поручил привлечь в вузы лучших ученых
Политика
04:06
В деле о наследстве Евстигнеева поставлена точка
Шоу-бизнес
10:14
Радиоточкам нашли новое применение
Общество
01:05
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение