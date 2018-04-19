Стали известны подробности задержания педофила из Луги

Стало известно, что задержанный в Луге мужчина, по подозрению в насильственных действиях над школьницей, два года назад заставил другую девочку раздеться в лесу. Поймать его помогла генетическая экспертиза

Задержанный мужчина активно сотрудничает со следствием. Об этом сообщили в СК по Ленобласти. Ночью с 17 на 18 апреля сотрудники уголовного розыска в Лужском районе задержали 53-летнего местного жителя. Искали его из-за возбужденного уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера».

По версии следствия, в 8:30 утра 22 ноября 2017 года подозреваемый в маске затолкал девушку в помещение, раздел, применив силу, и начал фотографировать. В какой-то момент извращенец отвернулся и получил от девочки удар кочергой по голове. Девочка смогла убежать, а насильник скрылся.

Биоматериал, оставшийся на кочерге, позволил сличить его с карточками ранее осуждённых за преступления сексуального характера. Среди них нашёлся и ныне подозреваемый. Свою вину он признал и даёт показания.

Следователи установили еще один эпизод с его участием. В ноябре 2015 года он затащил школьницу в лес и заставил раздеваться на видео. После чего он приказал ей оставаться на месте и скрылся.

При обыске в квартире дома на улице Большой Заречной в Луге, где подозреваемый живёт вместе с супругой, был изъят компьютер. В нём специалисты обнаружили стертые архивы с детским порно.