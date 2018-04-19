Суд отправил под домашний арест первого замглавы Еткульского района

По данным следствия, в 2014 году Алексей Константинов намеренно скрыл от общественности информацию о предоставлении в аренду муниципального земельного участка. В результате землю отдали некому предпринимателю под базу строительных материалов, хотя это не соответствовало виду разрешённого использования. Впоследствии участок был выкуплен по цене, существенно ниже его рыночной стоимости. Муниципальному бюджету был причинен ущерб в сумме более 2,4 млн рублей. Кроме того, в 2015 году обвиняемый незаконно согласовал жителю Еткульского района выдачу разрешения на строительство на участке, который тот ранее арендовал для целей не связанных со строительством. Затем незаконное разрешение было отменено, что повлекло причинение ущерба гражданину в сумме более 3,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального СКР.