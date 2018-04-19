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Омского вора-рецидивиста задержали за кражу ноутбука
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Омского вора-рецидивиста задержали за кражу ноутбука 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
В Омске 35-летний индивидуальный предприниматель обнаружил пропажу ноутбука стоимостью 38 000 рублей в офисе. Мужчина обратился в полицию.
Личность вора удалось установить по следам, изъятым с места преступления. Оказалось, что ноутбук украл 40-летний житель Центрального округа. Ранее он был неоднократно судим. Тюрьме он уже провёл 19 лет.
«На допросе подозреваемый признался в краже и рассказал, что продал компьютер своему знакомому за 3 000 рублей. В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу», — уточнили в пресс-службе УМВД Росси по Омской области.
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.
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