Омского вора-рецидивиста задержали за кражу ноутбука

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Омске 35-летний индивидуальный предприниматель обнаружил пропажу ноутбука стоимостью 38 000 рублей в офисе. Мужчина обратился в полицию.

Личность вора удалось установить по следам, изъятым с места преступления. Оказалось, что ноутбук украл 40-летний житель Центрального округа. Ранее он был неоднократно судим. Тюрьме он уже провёл 19 лет.

«На допросе подозреваемый признался в краже и рассказал, что продал компьютер своему знакомому за 3 000 рублей. В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу», — уточнили в пресс-службе УМВД Росси по Омской области

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.