В Петербурге задержали двух мужчин, планировавших примкнуть к террористам

За попытку уехать на Ближний Восток воевать за террористов, в аэропорту Санкт‐Петербурга задержаны двое мигрантов. Об этом сообщил «Интерфакс».

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух 20-летних иностранных граждан, заподозренных в подготовке к участию в деятельности террористической организации.

правоохранительных органах полагают, что подозреваемые с декабря 2017 года по апрель 2018 года общались в социальных сетях с представителями международной террористической организации одной из стран Ближнего Востока.

Когда потенциальные террористы «созрели» для перемещения непосредственно на базу боевиков, те запросили у них фотоснимки паспортов.

Для связи с вербовщиком фигуранты дела использовали мессенджер Telegram

Молодым людям сообщили якобы безопасный маршрут для выезда из России. 10 апреля, когда соучастники прибыли в аэропорт, их задержали сотрудники полиции. Сейчас решается вопрос об их аресте.

*ИГ/«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.