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В Петербурге задержали двух мужчин, планировавших примкнуть к террористам
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В Петербурге задержали двух мужчин, планировавших примкнуть к террористам 

360tv.ru 1 час назад
За попытку уехать на Ближний Восток воевать за террористов, в аэропорту Санкт‐Петербурга задержаны двое мигрантов. Об этом сообщил «Интерфакс».
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух 20-летних иностранных граждан, заподозренных в подготовке к участию в деятельности террористической организации.
В правоохранительных органах полагают, что подозреваемые с декабря 2017 года по апрель 2018 года общались в социальных сетях с представителями международной террористической организации одной из стран Ближнего Востока.
Когда потенциальные террористы «созрели» для перемещения непосредственно на базу боевиков, те запросили у них фотоснимки паспортов.
Для связи с вербовщиком фигуранты дела использовали мессенджер Telegram
Пресс-служба СК России
Молодым людям сообщили якобы безопасный маршрут для выезда из России. 10 апреля, когда соучастники прибыли в аэропорт, их задержали сотрудники полиции. Сейчас решается вопрос об их аресте.
ФСБ России пресекла деятельность участников международной террористической группировки «Исламское государство»*, планировавших совершение терактов в Ростовской области.
*ИГ/«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.
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