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В Татарстане бывший банковский работник обвиняется в манипулировании рынком ценных бумаг
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В Татарстане бывший банковский работник обвиняется в манипулировании рынком ценных бумаг 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Следственными органами Следственного комитета РФ по Татарстану завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного специалиста департамента инвестиционного бизнеса одного из банков. Он обвиняется по части 2 статьи 185.3 Уголовного кодекса РФ («Манипулирование рынком»), сообщается на сайте СК РФ.
По версии следствия, мужчина в рамках договора доверительного управления активами банка в 2011—2016 годах в нарушение действующего законодательства осуществлял манипулирование рынками 31 ценной бумаги. В результате незаконных действий он извлек излишний доход в сумме более 77 млн рублей, а также причинил банку ущерб в сумме более 76 млн  Причастность к совершению преступления мужчина признал полностью и частично возместил причиненный ущерб.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения в особом порядке.
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