Возмущенный мужчина испортил соседям свадьбу, разбив дорогой телефон

Жильцу одного из домов на Древлянке не понравился праздник, который устроили его соседи, и он пришел с ними подискутировать.

Как рассказали в МВД республики, в одной из квартир на Древлянка в Петрозаводске отмечали свадьбу, несколько гостей задержалось до полуночи. Застолье не понравились одному из жильцов дома, который пришел разбираться. Во время дискуссии недовольного мужчины и гулявших выбежал ребенок с мобильным телефоном матери.

— Возмущенный сосед понял, что праздник прекращать не намерены, выхватил гаджет и кинул его в стену, после чего ушел,

— говорится в сообщении министерства.

Хозяйка гаджета, не подлежащего восстановлению, обратилась в полицию. Женщина оценила причиненный ущерб в более 47 тысяч рублей.

Участковый установил подозреваемого — 39-летнего жителя соседнего подъезда. Мужчина, ставший фигурантом уголовного дела, признал вину и раскаялся.