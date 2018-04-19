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Возмущенный мужчина испортил соседям свадьбу, разбив дорогой телефон
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Возмущенный мужчина испортил соседям свадьбу, разбив дорогой телефон 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Жильцу одного из домов на Древлянке не понравился праздник, который устроили его соседи, и он пришел с ними подискутировать.
Как рассказали в МВД республики, в одной из квартир на Древлянка в Петрозаводске отмечали свадьбу, несколько гостей задержалось до полуночи. Застолье не понравились одному из жильцов дома, который пришел разбираться. Во время дискуссии недовольного мужчины и гулявших выбежал ребенок с мобильным телефоном матери.
— Возмущенный сосед понял, что праздник прекращать не намерены, выхватил гаджет и кинул его в стену, после чего ушел,
— говорится в сообщении министерства.
Хозяйка гаджета, не подлежащего восстановлению, обратилась в полицию. Женщина оценила причиненный ущерб в более 47 тысяч рублей.
Участковый установил подозреваемого — 39-летнего жителя соседнего подъезда. Мужчина, ставший фигурантом уголовного дела, признал вину и раскаялся.
По материалам: ptzgovorit.ru
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