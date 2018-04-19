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Молодой человек обокрал 21-летнюю девушку в Петрозаводске
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Молодой человек обокрал 21-летнюю девушку в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
Кражи сотовых телефонов продолжаются в карельской столице.
В Петрозаводске раскрыты две кражи мобильных телефонов, сообщает пресс-центр МВД Карелии
Сообщение о первом преступлении поступило в дежурную часть Отдела полиции №3 УМВД России по Петрозаводску. Заявительницей оказалась 21-летняя горожанка, у которой были похищены куртка и мобильный телефон. Выяснилось, что вечером у девушки были гости. В какой-то момент хозяйка уснула, а проснувшись, обнаружила исчезновение своих вещей. Ущерб составил более 8000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили 19-летнего подозреваемого, который был в числе гостей.
Вторая кража произошла в микрорайоне Голиковка в ночь на 12 апреля. У 27-летнего жителя столицы республики был похищен мобильный телефон стоимостью 15 000 рублей. Потерпевший рассказал, что у одного из домов на проспекте Невского у него с незнакомым человеком произошла драка. После того, как выяснение отношений закончилось, мужчина обнаружил пропажу телефона. Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции №2 УМВД России по Петрозаводску установили подозреваемого. Им оказался 29-летний петрозаводчанин — второй участник драки. Он сознался в краже и сообщил, что заметил, как у потерпевшего из кармана выпал смартфон, который он решил забрать себе.
По обоим фактам краж возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Полицейские изъяли все похищенное, оно будет возвращено законным владельцам.
По материалам: ptzgovorit.ru
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