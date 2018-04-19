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В Новокузнецке Кемеровской области полицейские задержали с поличным сбытчика «соли»
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В Новокузнецке Кемеровской области полицейские задержали с поличным сбытчика «соли» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Новокузнецку получили информацию о том, что 29-летний местный житель причастен к незаконному обороту наркотиков на территории города.
В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали горожанина с поличным сразу после того, как он сделал очередную «закладку» с наркотиками у одного из домов и сфотографировал данное место на мобильный телефон.
При личном досмотре сотрудники полиции обнаружили и изъяли у задержанного 19 полимерных пакетиков с наркотическим веществом. Еще 44 аналогичных свертка полицейские изъяли из тайников, которые успел оборудовать молодой человек. По результатам проведенного исследования было установлено, что данное вещество является синтетическим наркотиком «соль» общей массой более 30 граммов.
Для дальнейшего разбирательства злоумышленник был доставлен в отдел полиции. Он дал признательные показания и пояснил, что предложение о распространении наркотиков получил посредством сообщения в одном из популярных мессенджеров. В его обязанности входила доставка товара по указанным в инструкции адресам и предоставление фотоотчета с изображением оборудованных им тайников.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. ст. 228.1 «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». В соответствии с санкциями части статьи максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы. На время следствия фигурант заключен по стражу.
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