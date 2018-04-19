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В Гаврилов-Яме женщина убила своего знакомого, защищаясь от побоев
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В Гаврилов-Яме женщина убила своего знакомого, защищаясь от побоев 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
47-летнюю жительницу Гаврилов-Яма подозревают в убийстве знакомого во время алкогольного застолья.
Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета, инцидент произошел во вторник, 17 апреля. Женщина пришла в гости домой к своей приятелю. В какой-то момент между ними завязалась ссора. Подозреваемая схватила нож и ударила мужчину в грудную клетку. В результате тот скончался на месте происшествия.
Женщина сама позвонила в полицию. Она рассказала, что схватила нож, защищаясь от знакомого. Идет расследование.
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