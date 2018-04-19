Требовали продолжения: забившие двух человек свердловчане сядут 

Свердловский облсуд вынес приговор двум жителям Кировграда, признав их виновными в двойном убийстве, поджоге и неправомерном завладении транспортным средством. 21-летний подсудимый проведет 20 лет в колонии строгого режима, его 35-летний подельник — 14 лет. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Преступление было совершено в ночь на 13 декабря 2016 года. В доме на улице Дзержинского мужчины распивали брагу. Спустя некоторое время один из них ушел домой. Когда у оставшихся собутыльников закончилась выпивка, они отправились к покинувшему их приятелю и его отцу за бутылкой, но получили отказ.
Двое незваных гостей забили хозяев до смерти ножками от табурета. Затем они подожгли дом и сбежали, прихватив две пятилитровые бутылки браги. Злоумышленников задержали по горячим следам.
Ранее по теме: Забивших двух человек из-за браги свердловчан отдали под суд