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Неизвестные в Петербурге напали на прохожего и заставили снять джинсы
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Неизвестные в Петербурге напали на прохожего и заставили снять джинсы 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В Санкт-Петербурге неизвестные ограбили горожанина, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел в Красносельском районе. К 32-летнему петербуржцу подошли двое молодых людей и потребовали снять джинсы. Мужчина ответил отказом.
"Когда он отказался, ударили в область паха. Испугавшись, потерпевший снял джинсы и отдал злоумышленникам, которые затем скрылись с места происшествия. Стоимость похищенного составляет около 1 тысячи рублей", — рассказали в полиции.
В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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