Неизвестные в Петербурге напали на прохожего и заставили снять джинсы

Инцидент произошел в Красносельском районе. К 32-летнему петербуржцу подошли двое молодых людей и потребовали снять джинсы. Мужчина ответил отказом.

"Когда он отказался, ударили в область паха. Испугавшись, потерпевший снял джинсы и отдал злоумышленникам, которые затем скрылись с места происшествия. Стоимость похищенного составляет около 1 тысячи рублей", — рассказали в полиции.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.