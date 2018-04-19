Мужчина украл велосипед у ребенка в Севастополе

Сотрудники полиции задержали 49‐летнего жителя Севастополя , которого подозревают в краже велосипеда. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

Мужчина украл велосипед возле поликлиники, где его оставил ребенок. С заявлением в полицию обратилась

51-летняя

мать мальчика, которая рассказала о случившемся. Правоохранители установили личность преступника и задержали его. Теперь подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

В Санкт‐Петербурге мужчину ограбили неизвестные преступники и забрали у него штаны. Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых.