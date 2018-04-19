24-летний пензенец отправится за решетку за угон и пьяную езду

Пензенской области житель Пензы с криминальным прошлым пензенец осужден за угон автомобиля и пьяную езду. прокуратура Мокшанского района поддержала гособвинение по его делу.

Установлено, что вечером 14 декабря прошлого года 24-летний пензенец на съемной квартире в селе Рамзай выпил пиво. Знакомый отвез его вместе с девушкой в поселок Мокшан , где он продолжил выпивать. На обратной дороге они остановились у села Рамзай и подсудимый угнал припаркованную легковушку «ВАЗ-21213», владелец которой забыл забрать из салона ключ зажигания. На федеральной трассе «М-5» угонщик был задержан инспекторами УГИБДД

По словам преступника, он вышел из автомобиля своего знакомого у села Рамзай и не помнит дальнейших действий. В чужой автомобиль залез погреться и поехал искать своих друзей.