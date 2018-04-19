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Двух липецких полицейских осудили за наркотики и превышение полномочий
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Двух липецких полицейских осудили за наркотики и превышение полномочий 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
18 апреля в Липецком областном суде вынесли приговор двум бывшим полицейским.
Дело рассматривала коллегия присяжных заседателей. Она признала вину обоих подсудимых в превышении должностных полномочий и сбыте наркотиков. Суд посчитал, что подбрасывание наркотиков потерпевшей — это превышение должностных полномочий, а не самостоятельное преступление.
По остальным составам преступления — вымогательству и взятке — правоохранителей признали невиновными. Также присяжные решили, что бывшие правоохранители заслуживают снисхождения. Поэтому вместо 16 и 15,5 лет лишения свободы, которое просил прокурор, подсудимых приговорили к 6 и 6,2 годам колонии общего режима. Также их на три года лишили права занимать должности государственных служащих.
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