Двух липецких полицейских осудили за наркотики и превышение полномочий 

18 апреля в Липецком областном суде вынесли приговор двум бывшим полицейским.
Дело рассматривала коллегия присяжных заседателей. Она признала вину обоих подсудимых в превышении должностных полномочий и сбыте наркотиков. Суд посчитал, что подбрасывание наркотиков потерпевшей — это превышение должностных полномочий, а не самостоятельное преступление.
По остальным составам преступления — вымогательству и взятке — правоохранителей признали невиновными. Также присяжные решили, что бывшие правоохранители заслуживают снисхождения. Поэтому вместо 16 и 15,5 лет лишения свободы, которое просил прокурор, подсудимых приговорили к 6 и 6,2 годам колонии общего режима. Также их на три года лишили права занимать должности государственных служащих.