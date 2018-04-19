Двух липецких полицейских осудили за наркотики и превышение полномочий

18 апреля в Липецком областном суде вынесли приговор двум бывшим полицейским.

Дело рассматривала коллегия присяжных заседателей. Она признала вину обоих подсудимых в превышении должностных полномочий и сбыте наркотиков. Суд посчитал, что подбрасывание наркотиков потерпевшей — это превышение должностных полномочий, а не самостоятельное преступление.