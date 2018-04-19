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В Москве стрелявший из рогатки по автомобилям наркоман получил 2,5 года лишения свободы
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В Москве стрелявший из рогатки по автомобилям наркоман получил 2,5 года лишения свободы 

Газета.Ru 2 часа назад
Зеленоградский районный суд Москвы осудил на 2,5 года условно наркомана, стрелявшего из спортивной рогатки по машинам. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь суда Наталья Косарева.
"Суд признал Сергея Токарева виновным по ч. 2 ст. 167 УК России ("Умышленное повреждение чужого имущества") и назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев условно с испытательным сроком два года шесть месяцев", — сказала пресс-секретарь.
По ее словам, суд взыскал с мужчины в пользу потерпевших 96 тыс. 771 руб. в счет возмещения материального ущерба.
Дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением.
Судом было установлено, что на протяжении нескольких дней Токарев, будучи в состоянии наркотического опьянения, действуя из хулиганских побуждений, стрелял из спортивной рогатки стальными шариками по припаркованным и проезжающим автомобилям. К примеру, подсудимый выстрелил по автобусу ГУП «Мосгортранс», проезжавшему мимо. В автобусе находились пассажиры, Токарев своими действиями подверг их опасности.
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