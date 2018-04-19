В уголовное дело замглавы УФССП по Татарстану добавили борца с коррупцией

Татарстане по обвинению в превышении полномочий арестовали начальника антикоррупционного отдела управления службы судебных приставов по республике Сайдаша Сабирова. Пристава обвинили в том, что он не проверил действия своего коллеги, позже попавшегося на коррупции.

Недосмотрел за начальством

В рамках расследования уголовного дела о коррупции среди руководства УФССП по Татарстану арестовали начальника отдела противодействия коррупции ведомства Сайдаша Сабирова. Его обвинили в превышении должностных полномочий и считают причастным к делу замначальника управления Сергея Плющего.

Сабирова задержали 17 апреля в кабинете следователя, куда его вызвали для дачи показаний по делу Плющего. Следователь вменил в вину борцу с коррупцией то, что он не проверил незаконные действия своего вышестоящего коллеги и не доложил руководству.