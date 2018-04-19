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В уголовное дело замглавы УФССП по Татарстану добавили борца с коррупцией
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В уголовное дело замглавы УФССП по Татарстану добавили борца с коррупцией 

pasmi.ru 29 минут назад
В Татарстане по обвинению в превышении полномочий арестовали начальника антикоррупционного отдела управления службы судебных приставов по республике Сайдаша Сабирова. Пристава обвинили в том, что он не проверил действия своего коллеги, позже попавшегося на коррупции.
Недосмотрел за начальством
В рамках расследования уголовного дела о коррупции среди руководства УФССП по Татарстану арестовали начальника отдела противодействия коррупции ведомства Сайдаша Сабирова. Его обвинили в превышении должностных полномочий и считают причастным к делу замначальника управления Сергея Плющего.
Сабирова задержали 17 апреля в кабинете следователя, куда его вызвали для дачи показаний по делу Плющего. Следователь вменил в вину борцу с коррупцией то, что он не проверил незаконные действия своего вышестоящего коллеги и не доложил руководству.
Напомним, что Сергея Плющего обвинили в незаконном снятии обременения с квартиры должника по судебному производству, и этот эпизод является не единичным — массовое закрытие исполнительных производств по указаниям пристава повлекли нарушения в работе ПФР. Ущерб от действия злоумышленника составил более 2,5 млн рублей.
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