«Меня в подъезде держит дядя»: в Уфе педофил напал на школьницу

Днем 18 апреля в столице республики предотвратили преступление. Жители одного из домов по улице Вострецова увидели, что на ребенка напал взрослый мужчина и немедленно позвонили в полицию. Подозреваемого задержали.

— Все случилось около 14 часов в среду. 13-летняя дочка Алина (имя изменено — прим. ред.) вышла с бабушкой в парикмахерскую. Позвонила ее тетя и сказала, что скоро придет в гости, и дочь пошла в сторону дома, — рассказала мама Эльмира.

Недалеко от подъезда к Алине подошел мужчина и попросил показать, где автобусная остановка. Девочка откликнулась на просьбу и начала объяснять дорогу, а мужчина тем временем повел ее в сторону соседнего дома и завел в подъезд.

— Он стал рассказывать, что работает в каком-то комитете и стал предлагать ей деньги, — продолжает Эльмира.

В этот момент тетя Алины забеспокоилась, что той нет дома, и позвонила ей на мобильник. Тут-то девочка и рассказала, что ее в подъезде удерживает незнакомый мужчина. Женщина позвонила участковому и бросилась на подмогу ребенку.

— Он присел на корточки, в этот момент дочка вырвалась и побежала на улицу. Там ее встретила тетя, — рассказала Эльмира.

В этот момент прибежал участковый. Он задержал мужчину и отвез его в отделение.

— Его задержали на 15 суток и сказали, что проведут проверку. Я очень боюсь, что его отпустят, и он снова найдет мою девочку, — рассказывает Эльмира. — Мы написали заявление в полицию. Надеюсь, его накажут. С дочкой пойдем к психологу.

«Делом займутся следователи»

В полиции рассказали, что проводят проверку по делу.