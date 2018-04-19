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За SMS «Ваша карта заблокирована» самарца отравили в колонию строгого режима
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За SMS «Ваша карта заблокирована» самарца отравили в колонию строгого режима 

Волга Ньюс 2 часа назад
39-летний Евгений Скляренко зарабатывал при помощи SMS-рассылки, сообщавшей, что карта клиента заблокирована. Естественно, это было неправдой, но когда люди звонили по указанному в сообщении номеру в банк, попадали на Евгения, который был настолько убедителен, что одна из потерпевших сообщила ему все данные своей банковской карты, а второй потерпевший собственноручно набрал комбинацию цифр для перевода денег со своего счета. В итоге Евгений заполучил более 100 тыс. рублей.
Правоохранительные органы сумели установить личность псевдобанковского сотрудника, и Скляренко стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.
"Ему вменялось два эпизода мошенничества с причинением значительного ущерба, — рассказали в прокуратуре Промышленного района Самары. — Вину подсудимый признал полностью".
В апреле его уголовное дело рассмотрел Промышленный районный суд Самары. Скляренко признали виновным и приговорили к двум годам и двум месяцам колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован сторонами.
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