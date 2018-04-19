Подросток и 25-летний петрозаводчанин подрались у бара на Октябрьском

Взрослый житель карельской столицы в конфликте лишился сотового телефона, о чем заявил в полицию.

25-летний петрозаводчанин сообщил в полицию о грабеже. По информации пресс-службы МВД, молодой человек отдыхал в одном из развлекательных заведений на Октябрьском. Около полуночи он вышел на улицу, где у него произошел конфликт с другим посетителем. Перебранка переросла в драку, победителем в которой вышел подросток. Вдобавок несовершеннолетний забрал мобильный телефон потерпевшего. Ущерб составил более пяти тысяч рублей.

Стражи порядка установили подозреваемого в грабеже. Несовершеннолетний петрозаводчанин ранее проблем с законом не имел. Похищенный гаджет он успел продать. Обстоятельства инцидента устанавливаются.