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Подросток и 25-летний петрозаводчанин подрались у бара на Октябрьском
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Подросток и 25-летний петрозаводчанин подрались у бара на Октябрьском 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Взрослый житель карельской столицы в конфликте лишился сотового телефона, о чем заявил в полицию.
25-летний петрозаводчанин сообщил в полицию о грабеже. По информации пресс-службы МВД, молодой человек отдыхал в одном из развлекательных заведений на Октябрьском. Около полуночи он вышел на улицу, где у него произошел конфликт с другим посетителем. Перебранка переросла в драку, победителем в которой вышел подросток. Вдобавок несовершеннолетний забрал мобильный телефон потерпевшего. Ущерб составил более пяти тысяч рублей.
Стражи порядка установили подозреваемого в грабеже. Несовершеннолетний петрозаводчанин ранее проблем с законом не имел. Похищенный гаджет он успел продать. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
По материалам: ptzgovorit.ru
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