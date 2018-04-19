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В Петербурге азартная студентка создала казино у себя в квартире
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В Петербурге азартная студентка создала казино у себя в квартире 

АиФ Санкт-Петербург 29 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге оштрафовали студентку, организовавшую казино, сообщает городская Прокуратура.
Известно, что девушка учится на третьем курсе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Суд установил, что она организовала азартные игры в съемной квартире дома по улице Димитрова.
В домашнем казино стоял 21 игровой аппарат. Деньги в счет ставок принимала сама хозяйка. Прокуратура Фрунзенского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу.
Суд признал девушку виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде штрафа в размере около 50 тыс. рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.
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