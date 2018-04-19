В Петербурге азартная студентка создала казино у себя в квартире

В домашнем казино стоял 21 игровой аппарат. Деньги в счет ставок принимала сама хозяйка. Прокуратура Фрунзенского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу.

Суд признал девушку виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде штрафа в размере около 50 тыс. рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.