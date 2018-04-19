Самарчанку осудили за то, что мужчина случайно умер от 16 неосторожных ударов сковородой

События, которые легли в основу расследования, произошли 23 ноября 2017 года. Как установили следователи, в тот день Елена была дома с Владимиром М., они повздорили, и женщина набросилась на него с кулаками, а потом схватила первое, что попало под руку — металлическую сковороду.

Впоследствии силовики насчитали 16 ударов, они пришлись в основном по голове мужчины, который скончался на месте.

Как сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары, действия женщины были квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».