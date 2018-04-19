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Самарчанку осудили за то, что мужчина случайно умер от 16 неосторожных ударов сковородой
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Самарчанку осудили за то, что мужчина случайно умер от 16 неосторожных ударов сковородой 

Волга Ньюс 2 часа назад
События, которые легли в основу расследования, произошли 23 ноября 2017 года. Как установили следователи, в тот день Елена была дома с Владимиром М., они повздорили, и женщина набросилась на него с кулаками, а потом схватила первое, что попало под руку — металлическую сковороду.
Впоследствии силовики насчитали 16 ударов, они пришлись в основном по голове мужчины, который скончался на месте.
Как сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары, действия женщины были квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
В феврале дело передали в Промышленный районный суд, а в апреле был вынесен обвинительный приговор. Елену Родионову приговорили к пяти годам колонии общего режима. Приговор недавно был обжалован, так что все обстоятельства этого дела будут рассмотрены еще и в Самарском областном суде.
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