Дело губкинского «минёра» направлено в суд

Орган дознания ОМВД России по Губкинскому завершил расследование уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Установлено, что в феврале 2018 года житель Тюмени , находясь в Губкинском, в состоянии алкогольного опьянения позвонил на номер «112», сообщив оператору о своем намерении взорвать один из домов.

К указанному дому были направлены экстренные службы, а жители были эвакуированы. В ходе поисковых мероприятий взрывное устройство обнаружено не было.

Установлена личность «минёра». В ходе расследования уголовного дела получены неоспоримые доказательства его причастности к содеянному. Прокурор города Губкинский утвердил обвинительный акт, уголовное дело направлено в суд.