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Дело губкинского «минёра» направлено в суд
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Дело губкинского «минёра» направлено в суд 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Орган дознания ОМВД России по Губкинскому завершил расследование уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.
Установлено, что в феврале 2018 года житель Тюмени, находясь в Губкинском, в состоянии алкогольного опьянения позвонил на номер «112», сообщив оператору о своем намерении взорвать один из домов.
К указанному дому были направлены экстренные службы, а жители были эвакуированы. В ходе поисковых мероприятий взрывное устройство обнаружено не было.
Установлена личность «минёра». В ходе расследования уголовного дела получены неоспоримые доказательства его причастности к содеянному. Прокурор города Губкинский утвердил обвинительный акт, уголовное дело направлено в суд.
Из собственных источников ИА «Север-Пресс» известно, что 35-летний мужчина имеет судимости за грабеж и по статье, связанной с оборотом наркотических веществ. «Заминировал» он именно тот дом, где проживал у своей знакомой.
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