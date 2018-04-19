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Подозреваемый в торговле наркотикам задержан в Рузе
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Подозреваемый в торговле наркотикам задержан в Рузе 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Подмосковные полицейские задержали 31‐летнего жителя Рузы. Его подозревают в незаконном сбыте более полутора килограммов мефедрона.
У злоумышленника нашли несколько свертков с веществом светлого цвета, а также небольшой упаковочный цех: электронные весы, вакуумный упаковщик, бумажный конверт и почтовые марки.
По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством мефедроном, общим весом более полутора килограмм
Татьяна Петрова, начальник пресс‐службы ГУ МВД России по Московской области.
Подозреваемый распространял наркотик в конвертах, обычной почтой. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее «360» писал, что готов к рассмотрению законопроект, который обяжет женщин выплачивать денежные штрафы за употребление табака, алкоголя и наркотиков во время беременности.
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