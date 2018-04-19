Подозреваемый в торговле наркотикам задержан в Рузе

Подмосковные полицейские задержали 31‐летнего жителя Рузы. Его подозревают в незаконном сбыте более полутора килограммов мефедрона.

У злоумышленника нашли несколько свертков с веществом светлого цвета, а также небольшой упаковочный цех: электронные весы, вакуумный упаковщик, бумажный конверт и почтовые марки.

По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством мефедроном, общим весом более полутора килограмм

Подозреваемый распространял наркотик в конвертах, обычной почтой. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее «360» писал, что готов к рассмотрению законопроект, который обяжет женщин выплачивать денежные штрафы за употребление табака, алкоголя и наркотиков во время беременности.