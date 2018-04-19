Ещё
В Тоболе нашли тело рыбака после звонка жены в полицию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тоболе нашли тело рыбака после звонка жены в полицию 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
Следствие проводит проверку — накануне в Тоболе жители обнаружили тело рыбака 1953 года рождения в Кетовском районе. Установлено, что мужчина накануне отправился на рыбалку и не вернулся. Обнаружив его автомобиль и лодку, супруга обратилась в полицию. Тело мужчины нашли в воде — доставать его пришлось спасателями областной поисково-спасательной службы. В ходе проведенного осмотра места происшествия и тела мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено.
— На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, организовано проведение доследственной проверки, — сообщает пресс-служба следственного управления СКР.
Следственными органами проводятся мероприятия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причины смерти мужчины.
45.ru: последние новости
У курганского пенсионера изъяли более 200 граммов наркотиков Арест Владимира Рыжука продлили до 14 мая Друг из соцсетей украл у жительницы Шадринска цепочку
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии125
В Москве загорелся ТЦ33
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть16
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии92
РФ потребовала от США компенсаций93
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
01:14
На Воробьевых горах завершается строительство канатной дороги
Новости Москвы
04:18
Путин поручил привлечь в вузы лучших ученых
Политика
04:06
В деле о наследстве Евстигнеева поставлена точка
Шоу-бизнес
10:14
Радиоточкам нашли новое применение
Общество
01:05
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение