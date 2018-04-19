В Тоболе нашли тело рыбака после звонка жены в полицию

Следствие проводит проверку — накануне в Тоболе жители обнаружили тело рыбака 1953 года рождения в Кетовском районе. Установлено, что мужчина накануне отправился на рыбалку и не вернулся. Обнаружив его автомобиль и лодку, супруга обратилась в полицию. Тело мужчины нашли в воде — доставать его пришлось спасателями областной поисково-спасательной службы. В ходе проведенного осмотра места происшествия и тела мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено.

— На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, организовано проведение доследственной проверки, — сообщает пресс-служба следственного управления СКР

Следственными органами проводятся мероприятия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причины смерти мужчины.