Зарезавший продавщицу мужчина предстанет перед Самарским областным судом

Сотрудники Cледственного комитета Красноярского района разобрались в деле жителя 63 региона. Они собрали достаточно доказательств его вины и передали материалы в Самарский областной суд.

— Разгоряченный спиртными напитками подозреваемый совершил нападение на сотрудницу магазина в селе Мордовская селитьба. Он нанес женщине несколько ударов ножом в живот и шею. Ранения оказались смертельными, — рассказали в СУ СК России по Самарской области

После он забрал выручку и продукты питания на сумму 53 тысячи рублей и скрылся с места преступления. Кроме того, ранее судимый житель Самарской области украл у своего отца 4 тысячи рублей. Теперь судьбу мужчины решат служители Фемиды. Его будут судить за убийство из корыстных побуждений, разбой и тайное хищение чужого имущества.