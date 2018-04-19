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Зарезавший продавщицу мужчина предстанет перед Самарским областным судом
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Зарезавший продавщицу мужчина предстанет перед Самарским областным судом 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Сотрудники Cледственного комитета Красноярского района разобрались в деле жителя 63 региона. Они собрали достаточно доказательств его вины и передали материалы в Самарский областной суд.
— Разгоряченный спиртными напитками подозреваемый совершил нападение на сотрудницу магазина в селе Мордовская селитьба. Он нанес женщине несколько ударов ножом в живот и шею. Ранения оказались смертельными, — рассказали в СУ СК России по Самарской области.
После он забрал выручку и продукты питания на сумму 53 тысячи рублей и скрылся с места преступления. Кроме того, ранее судимый житель Самарской области украл у своего отца 4 тысячи рублей. Теперь судьбу мужчины решат служители Фемиды. Его будут судить за убийство из корыстных побуждений, разбой и тайное хищение чужого имущества.
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 Ещё 2 источника 
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