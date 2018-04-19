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Следователи ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела о мошенничестве при получении выплат
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Следователи ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела о мошенничестве при получении выплат 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Следствием установлено, что 31-летняя сотрудница одного из волгоградских отделений учреждения социальной защиты населения и ее 27-летний знакомый организовали противоправную схему с целью хищения денежных средств.
В период с января 2016 по сентябрь 2017 года обвиняемые вносили в компьютерную базу данных фиктивные сведения, дающие случайным гражданам, не подозревающим о противоправных действиях злоумышленников, право на получение социальных выплат. Затем якобы положенные гражданам денежные средства похищались и распределялись между участниками схемы. Таким образом, за указанный период фигуранты совершили хищение порядка 4 миллионов 150 тысяч рублей.
В отношении чиновницы и ее сообщника Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ — «Мошенничество при получении выплат». Обвиняемые признали вину в содеянном. В ходе проведенного обыска по месту их жительства была обнаружена часть денежных средств, добытых путем в сумме свыше 900 тысяч рублей, на которые наложен арест.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. В соответствии с действующим законодательством обвиняемым может грозить до десяти лет лишения свободы.
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