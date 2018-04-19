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В Домодедове на 3,5 года осудили бывшего пристава за превышение должностных полномочий
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В Домодедове на 3,5 года осудили бывшего пристава за превышение должностных полномочий 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Домодедове осудили бывшего судебного пристава Гамзали Газалиева, который незаконным путем передал гражданину арестованную электронную и бытовую технику на сумму свыше 115 миллионов рублей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
Суд установил, что в 2014 году Газалиев в рамках исполнительных производств, возбужденных на основании исполнительных листов Дорогомиловского районного суда Москвы о наложении ареста на имущество двух юридических лиц, передал арестованную электронную и бытовую технику гражданину с паспортом умершего человека. При этом Газалиев не обеспечил присутствие взыскателя при смене места хранения арестованного имущества и указал недостоверные сведения об участии понятых. Это повлекло утрату и хищение арестованного имущества на сумму свыше 115 миллионов рублей и, как следствие, невозможность исполнить требования кредиторов при процедуре банкротства и ликвидации данных организаций.
«Домодедовский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя территориального отдела судебных приставов УФССП России по Московской области Гамзали Газалиева. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий)», — говорится в сообщении.
Приговором суда Газалиеву назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности федеральной государственной гражданской службы, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий сроком на 3 года. Осужденный взят под стражу в зале суда. Отбывать назначенное наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Государственное обвинение в суде поддерживал представитель Домодедовской городской прокуратуры.
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