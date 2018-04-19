Ещё
В Северной Осетии местный житель изранил ножом собутыльника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Северной Осетии местный житель изранил ножом собутыльника 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Полицейские Владикавказа задержали преступника, который хотел зарезать своего приятеля из-за пьяной ссоры, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД республики.
В реанимацию местной больницы поступил 38-летний владикавказец с многочисленными ножевыми ранениями груди и живота.
Правоохранителям, выехавшим на место происшествия удалось в течение суток установить личность нападавшего и задержать его. Им оказался 52-летний ранее судимый местный житель.
При распитии спиртного между собутыльниками возникла ссора, в ходе которой подозреваемый причинил приятелю тяжкий вред здоровью.
Состояние пострадавшего врачи оценивают как крайне тяжелое.
АиФ Ставрополье: последние новости
В КБР расследуют дело педофила-маршрутчика Полиция Ингушетии задержала четверых стрелков из свадебного кортежа Невинномысские подростки ответят за грабёж
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ потребовала от США компенсаций41
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО259
Россияне «изменили» доллару74
Япония заявила протест России419
8 лет за кокаиновый круиз28
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:41
Кремль оценил планы Украины об автокефальной церкви
Политика
02:27
Центральная Россия покроется снегом
Погода Общество
02:25
РФ потребовала от США компенсаций
Экономика
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
00:35
В России предложили запретить Booking.com
Путешествия
10:41
Россияне «изменили» доллару
Экономика Личный счет
02:45
Путин проведет совещание с Совбезом РФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение