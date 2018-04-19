В Северной Осетии местный житель изранил ножом собутыльника

Полицейские Владикавказа задержали преступника, который хотел зарезать своего приятеля из-за пьяной ссоры, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД республики.

В реанимацию местной больницы поступил 38-летний владикавказец с многочисленными ножевыми ранениями груди и живота.

Правоохранителям, выехавшим на место происшествия удалось в течение суток установить личность нападавшего и задержать его. Им оказался 52-летний ранее судимый местный житель.

При распитии спиртного между собутыльниками возникла ссора, в ходе которой подозреваемый причинил приятелю тяжкий вред здоровью.

Состояние пострадавшего врачи оценивают как крайне тяжелое.