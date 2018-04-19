Столичный суд приговорил стрелявшего по машинам из спортивной рогатки мужчину к условному сроку

Зеленоградский районный суд приговорил стрелявшего из спортивной рогатки по машинам мужчину к 2,5 годам условно. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь суда Наталья Косарева.

«Суд признал Сергея Токарева виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества») и назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев условно с испытательным сроком два года шесть месяцев», — сказала пресс-секретарь.

Она отметила, что суд взыскал с мужчины в пользу потерпевших 96 тыс. 771 руб. в счет возмещения материального ущерба.

Дело рассматривалось в особом порядке, так как мужчина согласился с предъявленным ему обвинением и полностью признал себя виновным.

Судом было установлено, что на протяжении нескольких дней С. Токарев, будучи в состоянии наркотического опьянения, действуя из хулиганских побуждений, стрелял из спортивной рогатки стальными шариками по припаркованным и проезжающим автомобилям. К примеру, подсудимый выстрелил по автобусу ГУП «Мосгортранс», проезжавшему мимо. В автобусе находились пассажиры, С. Токарев своими действиями подверг их опасности.