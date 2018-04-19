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Росгвардия задержала 30 трудовых мигрантов на стройках в Оренбурге
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Росгвардия задержала 30 трудовых мигрантов на стройках в Оренбурге 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Во время рейда по местам пребывания иностранных граждан бойцы ОМОН управления Росгвардии по Оренбургской области и сотрудники полиции задержали 30 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
По информации ведомства, контролю были подвергнуты объекты по строительству многоквартирных домов в Оренбурге.
Проверка показала, что все задержанные иностранные граждане нарушили правила въезда и режима пребывания на территории России, а также осуществляли незаконную трудовую деятельность.
«По итогам проверки все они привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении.
Кроме того административные протоколы за незаконное привлечение к трудовой деятельности были составлены в отношении должностных лиц проверенных объектов.
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