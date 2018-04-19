Курянка подозревается в хищении 890 тысяч из фонда оплаты труда отдела лесничества

Старший инженер ежемесячно завышала своё денежное содержание и составляла заявки на списание сумм с лицевого счета организации

Прокуратура Курской области установила, что жительница Льговского района в 2014 году была назначена на должность старшего инженера районного отдела комитета лесного хозяйства. В ее обязанности входило обеспечение правильной организации бухучёта, ведение учёта расчетов с работниками отдела по зарплате, а также по другим видам начисленного дохода.

Женщина ежемесячно завышала своё денежное содержание и составляла заявки на списание сумм с лицевого счета организации. В результате банк зачислял деньги на счёт подозреваемой, а также на счёт её дочери, которая не являлась работником отдела Льговского лесничества.

Так, злоумышленница похитила 890 тыс. руб. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование дела находится на контроле прокуратуры Курской области.