Полиция нашла виновника масштабной эвакуации посетителей и сотрудников ТЦ «Аврора»

Напомним, днем 18 апреля неизвестный сообщил, что здание торгового центра «Аврора» заминировано. Как сообщили пресс-службе ТЦ, наряд полиции прибыл туда уже в 13:30, после чего по системе громкой связи объявили полную эвакуации сотрудников и посетителей. На место прибыли кинологи, пожарные, здание обследовали, и в 15:20 стало понятно, что никакой взрывчатки внутри нет.

По данным источника в правоохранительных органах, всего эвакуировали 3500 человек. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, повлекшее причинение крупного ущерба», которая предусматривает штраф 500-700 тыс. руб. либо от трех до пяти лет реального лишения свободы.

Личность подозреваемого уже установили — звонил он с собственного мобильника. Согласно сведениям источника, это 33-летний судимый за воровство безработный мужчина. Зачем он сообщил о минировании торгового центра, пока не ясно.