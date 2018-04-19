Столичные оперативники задержали домушника‐верхолаза

Сотрудники МУРа задержали подозреваемого в серии квартирных краж. По информации сыщиков мужчина проникал в квартиры через балконы многоэтажек. Причем предпочитал последние этажи. Об этом сообщили в пресс‐службе столичного Главка МВД.

В полицию с заявлением о краже ювелирных украшений и 400 тысяч рублей обратилась женщина, проживающая на 11 этаже одного из домов по 15-й Парковой улице.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 46-летний приезжий.

Домушник оказался довольно словоохотливым и поделился с оперативниками методом совершения преступления.

Злоумышленник дожидался, когда кто-нибудь откроет домофонную дверь, затем поднимался на лифте на верхний этаж и выходил на общий балкон. Оттуда он перелезал в квартирное окно.

Полицейские установили причастность задержанного к совершению серии аналогичных краж в ВАО.

В отношении «скалолаза» следствием возбуждено уголовное дело по статье («Кража»). Сейчас задержанный находится в одном из СИЗО

Сотрудники МУРа задержали двоих подозреваемых в краже полумиллиона рублей. Злоумышленники скрылись с похищенными деньгами через растерзанную крышу.