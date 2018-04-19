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Возбуждено уголовное дело за регистрацию женщины с ребенком в «избушке»
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Возбуждено уголовное дело за регистрацию женщины с ребенком в «избушке» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В ходе проверки прокуратура выявила факт фиктивной регистрации граждан в Ливенском районе Орловской области.
Женщина за вознаграждение в 5000 рублей прописала в своем доме гражданку России по ее малолетнего ребенка. В указанном здании новые «жильцы» проживать не собирались. Кроме того, выяснилось, что дом давно пустует, отключены свет, газ и отопление.
По материалам проверки полиция возбудила уголовное дело. Отметим, фиктивная постановка граждан на учет наказывается штрафом до 500 тысяч рублей, принудительными работами или лишением свободы на срок до 3 лет.
Сообщение Возбуждено уголовное дело за регистрацию женщины с ребенком в «избушке» появились сначала на РИА 57.
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