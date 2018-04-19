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50-летний гость воронежского хостела развратил 11-летнюю девочку
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50-летний гость воронежского хостела развратил 11-летнюю девочку 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
50-летний житель Россошанского района попал под следствие за развращение 11-летней девочки, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону 19 апреля.
Не так давно сотрудница воронежского хостела, который находится в центре города, привела на работу свою 11-летнюю дочь. Вечером один из гостей хостела под предлогом игры заманил ребенка в свою комнату и совершил иные действия сексуального характера. Напуганная девочка обо всем рассказала матери.
Пока идет расследование, местного жителя посадили в СИЗО. С пострадавшим ребенком работают психологи.
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