50-летний гость воронежского хостела развратил 11-летнюю девочку

50-летний житель Россошанского района попал под следствие за развращение 11-летней девочки, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону 19 апреля.

Не так давно сотрудница воронежского хостела, который находится в центре города, привела на работу свою 11-летнюю дочь. Вечером один из гостей хостела под предлогом игры заманил ребенка в свою комнату и совершил иные действия сексуального характера. Напуганная девочка обо всем рассказала матери.