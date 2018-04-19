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Воровство не пахнет: дерзкую кражу дезодорантов в Ростове раскрыли за час
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Воровство не пахнет: дерзкую кражу дезодорантов в Ростове раскрыли за час 

Деловое сообщество 1 час назад
Посетители магазина бытовой химии в Пролетарском районе Ростова сегодня стали свидетелями дерзкого грабежа. Мужчина забежал в здание, и не обращаю внимания на клиентов и продавцов, схватил с прилавка несколько дезодорантов. Шокированные дерзостью сотрудники магазина не успели помешать вору, а тот оперативно скрылся с места преступления.
Персонал магазина сразу же обратился в полицию и сообщил о грабеже. Сумма ущерба составила 2000 рублей. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские быстро разыскали грабителя-парфюмера, дело было раскрыто в течении часа.
Задержанный оказался уже судимым за аналогичное преступление, полицейскими возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Грабеж». За подобное правонарушение ему грозит до 4 лет лишения свободы, пока что вор находится под подпиской о невыезде.
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