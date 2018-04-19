Воровство не пахнет: дерзкую кражу дезодорантов в Ростове раскрыли за час

Посетители магазина бытовой химии в Пролетарском районе Ростова сегодня стали свидетелями дерзкого грабежа. Мужчина забежал в здание, и не обращаю внимания на клиентов и продавцов, схватил с прилавка несколько дезодорантов. Шокированные дерзостью сотрудники магазина не успели помешать вору, а тот оперативно скрылся с места преступления.

Персонал магазина сразу же обратился в полицию и сообщил о грабеже. Сумма ущерба составила 2000 рублей. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские быстро разыскали грабителя-парфюмера, дело было раскрыто в течении часа.