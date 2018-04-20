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Бывшего челябинского силовика выпустили из СИЗО домой
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Бывшего челябинского силовика выпустили из СИЗО домой 

РИА «ФедералПресс» 57 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Накануне Центральный районный суд Челябинска вынес постановление об изменении меры пресечения бывшему старшему следователю отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области Александру Козлову с содержания под стражей на домашний арест. На прошлой неделе дело поступило на рассмотрение в суд. Дата рассмотрения дела еще не назначена.
Напомним, что старший следователь Александр Козлов в июле 2017 года был задержан сотрудниками регионального УФСБ при попытке получить взятку в размере четырех миллионов рублей. По версии следствия, посредники должны были передать ему взятку от лиц, в отношении которых он расследовал уголовное дело. С 13 июля по настоящее время Козлов находился под стражей.
«ФедералПресс» ранее писал: в Саратове бывший следователь ГСУ отправится в колонию за взятку. Мужчина требовал 100 тысяч рублей за частичное прекращение уголовного преследования.
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