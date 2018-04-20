Бывшего челябинского силовика выпустили из СИЗО домой 

Накануне Центральный районный суд Челябинска вынес постановление об изменении меры пресечения бывшему старшему следователю отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области Александру Козлову с содержания под стражей на домашний арест. На прошлой неделе дело поступило на рассмотрение в суд. Дата рассмотрения дела еще не назначена.
Напомним, что старший следователь Александр Козлов в июле 2017 года был задержан сотрудниками регионального УФСБ при попытке получить взятку в размере четырех миллионов рублей. По версии следствия, посредники должны были передать ему взятку от лиц, в отношении которых он расследовал уголовное дело. С 13 июля по настоящее время Козлов находился под стражей.
«ФедералПресс» ранее писал: в Саратове бывший следователь ГСУ отправится в колонию за взятку. Мужчина требовал 100 тысяч рублей за частичное прекращение уголовного преследования.